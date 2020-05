«Fazia dois contratos com Neymar: um desportivo e outro de comportamento»

Sandro Rosell, antigo presidente do Barcelona, deu uma entrevista em que abordou a atualidade do emblema blaugrana, nomeadamente o possível regresso de Neymar. E, sobre isto, não tem dúvidas: deve voltar, mas com condições.





"Para mim deveria haver uma segunda parte com Neymar. Eu faria dois contratos com ele: um desportivo e outro de comportamento. Estou convencido que ele pensa que não deveria ter saída e consta-me que quer voltar", afirmou, em declarações à 'Cadena Ser', onde também abordou a possível renovação de Messi: "Até que ele queira. Eu faria um contrato anual com ele, com a possibilidade de renovar a cada ano. Não gosto da opção de contrato vitalício".Rosell garante que não lhe passa pela cabeça voltar a liderar o Barcelona, depois de ter prometido à mãe que não o faria, mas sobre a atual liderança de Bartomeu, considera que esta não é a pessoa indicada para o lugar. A justificação é curiosa."É demasiado boa pessoa para ser presidente do Barcelona. Para se ser presidente do Barcelona, por vezes, é preciso ter mau feitio, pois sofre sempre muitos ataques", vincou Rosell, que recorda como sobreviveu à prisão, onde, inicialmente, pensava que iria ficar apenas uma semana. Foram mais de 600 dias: "Agarrei-me à minha família e às pessoas que ainda acreditavam em mim".