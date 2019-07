'Febre' João Félix no Atlético Madrid: responsáveis e adeptos rendidos ao português

Capa da Marca desta quinta-feira Capa da Marca desta quinta-feira

João Félix tem feito as maravilhas dos adeptos do Atlético Madrid e, em apenas quatro dias - começou a treinar-se no passado dia 8 -, o jovem avançado português já começa a mostrar-se nos treinos da equipa colchonera. Segundo avança o jornal 'Marca' - que destaca a "loucura João Félix" na sua primeira página de hoje -, o antigo avançado do Benfica tem demonstrado estar em grande nível físico e, apesar do valor megalómano ao qual está associado - 126 milhões de euros -, não tem tido medo em mostrar-se ao treinador Diego Simeone.É certo que a transferência milionária poderá acarretar alguma pressão a João Félix, mas, de acordo com a publicação espanhola, os responsáveis espanhóis não poderiam estar mais satisfeitos com esta adaptação do jovem avançado português que, graças ao seu mediatismo, não tem parado de vender camisolas nas lojas oficiais do clube.O valor da transferência acarreta mediatismo por si só, mas João Félix tem mostrado ser o novo craque dos colchoneros, fazendo esquecer a saída (quase certa) de Antoine Griezmann neste mercado de transferências.Avança o diário espanhol que "a estrela portuguesa" tem sido constantemente solicitado, durante os treinos do emblema colchonero, para posar para fotografias e dar autógrafos juntos dos adeptos, fazendo as maravilhas dos milhares de adeptos espanhóis que têm seguido de perto a adaptação do internacional português ao clube.