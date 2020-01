Fede Valverde e a entrada sobre Morata: «Tentei ter outras abordagens, mas não dava»

Fede Valverde, médio do Real Madrid, foi a figura na final da Supertaça de Espanha, diante do Atlético Madrid, encontro em que a formação merengue venceu apenas nos penáltis, por 4-1. O uruguaio impediu, aos 115’, que Álvaro Morata, que seguia totalmente isolado em direção da baliza de Thibault Courtois, fizesse o golo que poderia ter ditado um desfecho totalmente diferente.





A verdade é que o médio madridista entrou de forma impetuosa, por detrás, sobre o avançado dos colchoneros e recebeu um cartão vermelho direto, deixando a equipa orientada por Zinedine Zidane reduzida a dez elementos nos instantes finais do prolongamento. Momentos depois, a sua equipa viria a ser mais forte nos penáltis e levantar o troféu.No final do encontro, Fede Valverde mostrou-se contente pela conquista do título, lamentou a sua entrada, pediu desculpa a Álvaro Morata, elogiou a atitude de Diego Simeone e anunciou... que vai ser pai."[A entrada] É algo que não se deve fazer. São companheiros de campo que apenas defrontam uma outra equipa. Já pedi desculpas ao Álvaro. Não é bom fazer o que fiz, mas era o último jogador. Tentei ter outras abordagens, mas não dava. Estou feliz pelo título, mas fico com esse sabor agridoce pela minha atitude", afirmou o médio uruguaio do Real Madrid, em declarações à Movistar+."Felicitaram-me como me felicitam sempre. Pode ser que esta jogada se destaque por ser uma das últimas. Mas cada jogada e cada esforço de cada companheiro é o que temos de destacar.""Apoiou-me e foi um momento triste. Estava a deixar a minha equipa com menos um, mas mesmo assim estava ali a equipa técnica e todos os meus companheiros a confortar-me. Simeone também o fez. Não vou dizer o que me disse, mas não é qualquer um que faz o que ele fez.""Estou muito feliz porque estou a ter minutos. Estou num momento incrível na minha vida e, apesar de estar a conseguir títulos em nível desportivo, também vou ser pai.