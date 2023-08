Federação Espanhola pede demissão imediata de Luis Rubiales e mostra apoio a Pedro Rocha

A Federação Espanhola de Futebol emitiu esta segunda-feira um comunicado, após a reunião da Comissão de Presidentes das Federações Regionais e Territoriais da RFEF, onde pede a demissão de Luis Rubiales e mostra apoio a Pedro Rocha."Depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que o Sr. Luis Rubiales apresente imediatamente a sua renúncia ao cargo de presidente da RFEF. (...) A Comissão de Presidentes deu o seu apoio unânime ao Sr. Pedro Rocha para que conduza uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições do futebol sejam a linha a seguir. Colocamo-nos à disposição do CSD e de todas as instituições envolvidas para continuarmos a construir junto a candidatura ao Mundial de 2030", pode ler-se."Terminada a reunião da Comissão de Presidentes das Federações Regionais e territoriais da RFEF, são dados a conhecer por unanimidade ao mundo do futebol e à sociedade os seguintes acordos:-Depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que o Sr. Luis Rubiales apresente imediatamente a sua renúncia ao cargo de presidente da RFEF;- Felicitamos efusivamente a seleção feminina de futebol pela vitória no Mundial. Valorizamos o significado e o legado do sucesso do desporto espanhol. Expressamos a nossa admiração e gratidão a um grupo irrepetível de jogadoras e estendemos as nossas felicitações a todas aquelas que construíram, ao longo dos anos com determinação, o crescimento do futebol feminino;- Instaremos os órgãos correspondentes a realizar uma reestruturação orgânica profunda e iminente nas posições estratégicas da Federação para dar lugar a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol;- Uma vez que a FIFA suspendeu o Sr. Luis Rubiales, foram ativados os protocolos internos da Federação como resultado da suspensão;- Além disso, instamos o presidente Pedro Rocha a retirar imediatamente a última comunicação em nome da Federação com a FIFA e a UEFA que conhecemos hoje;- A RFEF mantém o seu compromisso de continuar a implementar o seu investimento, bem como as políticas de igualdade para o desenvolvimento do futebol feminino;- Por último, a Comissão de Presidentes deu o seu apoio unânime ao Sr. Pedro Rocha para que conduza uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições de futebol são a linha a seguir. Colocamo-nos à disposição do CSD e de todas as instituições envolvidas para continuarmos a construir junto a candidatura ao Mundial de 2030."