Federação opõe-se a acordo "totalmente ilegal" entre Liga espanhola e fundo CVC

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) manifestou-se esta quarta-feira contra o acordo "totalmente ilegal" estabelecido entre a Liga e o fundo CVC, considerando que "agrava as desigualdades" e "hipoteca os direitos dos clubes para os próximos 50 anos".

"Não apenas devido a razões legais, que motivarão numerosos litígios judiciais, mas também por razões económicas, uma vez que hipoteca os direitos dos clubes e SAD para os próximos 50 anos, a troco de uma quantidade de dinheiro pouco significativa", justifica a RFEF.

Na terça-feira, o Real Madrid anunciou que vai interpor ações judiciais contra Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol, Javier de Jaime, gestor do fundo CVC, e o próprio fundo de investimento, para anular os acordos que venham a ser alcançados entre as duas entidades.

Em 4 de agosto, a LaLiga, organizadora do campeonato espanhol de futebol, anunciou um acordo de princípio para a venda de 10% do seu capital ao fundo de investimento CVC Capital Partners SICAV-FIS, a troco de 2,7 mil milhões de euros.

A injeção da verba na competição e nos clubes, abalados pela pandemia de covid-19, possibilitará "manter intactas as modalidades desportivas e a organização e gestão da comercialização dos direitos audiovisuais", refere a Liga.

O referido acordo, que foi ratificado no mesmo dia pela Comissão Delegada da Liga espanhola e pelo Comité de Investimentos CVC, contempla uma operação "destinada a promover o crescimento global da LaLiga e seus clubes, continuando a transformação em uma empresa global de entretenimento digital".

Javier Tebas reagiu ao anúncio do Real Madrid, dirigindo as críticas para Florentino Pérez, através de uma publicação na rede social Twitter, na qual lamenta as "ameaças" reiteradas do presidente dos merengues e considera que o clube da capital espanhola "merece mais".