Federação proibiu Barcelona de usar nomes em chinês no clássico

O Barcelona preparava-se para lançar mais uma operação de charme ao mercado asiático esta quarta-feira com os nomes dos jogadores em chinês nas camisolas, mas a iniciativa foi proibida pela Federação Espanhola.O clube só teve conhecimento da decisão pouco antes do início do clássico com o Real Madrid para a Taça do Rei , tanto que até já tinha mostrado nas redes sociais as referidas camisolas prontas a vestir no balneário.Recorde-se que em novembro também o Real Madrid quis mudar o tipo de letra das suas camisolas , mas a RFEF também chumbou a medida.