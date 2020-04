Felipe arrasa João Félix em eleição para melhor reforço do Atlético Madrid esta época

No último verão, o Atlético Madrid fez o maior investimento da sua história em transferências, com o jovem internacional português João Félix a bater todos os recordes, ao ser contratado ao Benfica por mais de 126 milhões de euros. Mas houve outros craques a chegar ao clube colchonero e, numa altura em que as competições estão paradas devido ao coronavírus, o jornal Mundo Deportivo quis saber a opinião dos adeptos.





Numa votação que decorreu online, a publicação disponibilizou os nomes dos reforços: João Félix, Marcos Llorente (30 milhões), Mario Hermoso (25), Trippier (22), Felipe (20), Renan Lodi (20), Saponjic (500.000 euros), Herrera (a custo zero) e também Carrasco (chegou por empréstimo no mercado de inverno). E o vencedor foi... Felipe.O ex-futebolista do FC Porto soma mais de 74% dos votos, enquanto João Félix é dos menos votados, com apenas 0,71% das preferências. Marcos Llorente é o segundo mais votado, com 8,8%.