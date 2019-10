Felipe: «É um jogador que ajuda sempre a equipa. Ainda tem muito para dar»

Depois de não ter sido opção frente ao Real Madrid, Felipe voltou às opções iniciais de Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, no, frente ao Lokomotiv de Moscovo, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.O defesa brasileiro, contratado pelos colchoneros ao FC Porto neste mercado de transferências, mostrou-se satisfeito pela titularidade e pelo triunfo da equipa diante o emblema russo, de João Mário (titular) e de Éder Lopes (entrou aos 80 minutos). "As equipas que estão na Liga dos Campeões são de alto nível. Nós estávamos preparados para este jogo, mas também estávamos preparados para a Juventus e empatámos. Preparámo-nos e estivemos mais focados neste jogo", começou por dizer o internacional canarinho, antes de comentar a sua situação no clube: "Creio que esta é a postura dos futebolistas, saber esperar e ter paciência. Agora que tenho uma oportunidade tenho que aproveitar. Eu procuro, se entro cinco ou 90 minutos, dar sempre o máximo em campo e continuar assim".Questionado sobre João Félix - avançado ex-Benfica quefrente ao Lokomotiv -, o defesa ex-FC Porto não poupou nos elogios ao agora companheiro de equipa. "É complicado porque é um jovem jogador, que está a ganhar esperiência. Depende muito dos jogos, às vezes jogas mal, outras vezes jogas bem, mas ele continua a trabalhar sempre. É um jogador que está sempre a ajudar a equipa, tem que continuar aqui porque ainda tem muito para dar à equipa", finalizou.