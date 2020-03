Felipe: «Se sais à rua sem permissão pagas multa de 600 euros»

Felipe tem estado em destaque no Atlético de Madrid. O central está a cumprir as indicações das autoridades e tem ficado em casa.





Em entrevista ao GlobeEsporte, ex-FC Porto explicou como tem vivido estas últimas semanas. "Depois do jogo com o Liverpool, recebemos ordem do clube para ficarmos em casa. Enviaram a cada jogador um plano específico de treino para fazermos em casa", explicou.Felipe explicou que está "a cumprir o plano e a tomar todas as precauções para não ter nenhum problema" e revelou que, quando não está a fazer exercício físico, aproveita para passar tempo com a família e a jogar videojogos."Madrid está parada. Ninguém sai à rua praticamente. Só os supermercados, as farmácias e o centro comercial estão abertos. Só se pode sair de casa para comprar bens de primeira necessidade como medicamentos. Temos de estar atentos, ter consciência do que está a acontecer e fazer a nossa parte. Se sais à rua sem permissão pagas uma multa de 600 euros", acrescentou o brasileiro.