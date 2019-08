Felipe sobre João Félix: «Pode tornar-se num dos melhores do Mundo»

Felipe, central do Atlético Madrid que representou o FC Porto, concedeu uma entrevista ao 'Globo Esporte' na qual abordou a sua mudança para a capital espanhola e ainda elogiou o novo companheiro de equipa e ex-adversário, João Félix."É um jogador elegante, muito inteligente, rápido e, sem dúvida, pode tornar-se num dos melhores do Mundo", começou por dizer o jogador brasileiro, de 30 anos, e ainda acrescentou: "Já no Benfica se via um enorme potencial e agora espero que tenha muito sucesso no Atlético Madrid, porque vai ser bom para ele e para toda a equipa."O defesa ainda falou sobre Diego Simeone, treinador dos colchoneros, mencionando que o seu método de trabalho e o seu estilo de jogo também facilitaram a decisão do central em ingressar nos madrilenos."Sempre apreciei a facto de formar equipas taticamente organizadas e que jogam duro, marcam em cima, mas que também sabem o que fazer com a bola. Todos têm um espírito de luta pela vitória até ao último segundo. Simeone enquanto jogador era reconhecido por esta faceta da raça e, hoje em dia, está entre os melhores treinadores do Mundo. Ele exige sempre o máximo a todos os jogadores e espero poder evoluir bastante com ele", sublinhou.