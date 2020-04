Felipe surpreendido com "loucura" em Espanha: «Ninguém pensa no próximo»

A viver em Madrid, o defesa brasileiro Felipe é um dos vários afetados pela grave crise em torno do coronavírus no país vizinho. E se a situação o faz levar muitos ensinamentos para o futuro, o defesa ex-FC Porto assume que uma delas passa pela falta de atenção que notou nos espanhóis para com os mais necessitados. Em causa está aquilo que apelida de "loucura", com uma correria louca às compras que deixaram os supermercados vazios.





"Sinceramente, aprendi muita coisa. Assim que tudo isso começou, as pessoas entraram numa loucura, começaram a comprar de tudo e em grandes quantidades, sem que ninguém pensasse no próximo, a fazer tudo por si próprio. Isso fez com que faltasse para os necessitados, até mesmo em relação aos medicamentos, visto que falaram que existia um que curava o novo coronavírus. Isso não foi bonito. Vou levar isso tudo como lição, porque ninguém pensa no próximo. Fiz a minha parte, comprei e continuo a comprar apenas o que é preciso. Penso em quem mais precisa, penso em ajudar o próximo. Eu e a minha esposa temos feito o nosso papel. O povo entrou na loucura e esqueceu das pessoas que estão ao lado", lamentou o defesa ex-FC Porto.Sem dados concretos, Felipe espera que tudo se resolva em Espanha brevemente. "Quanto tempo? Não posso dizer, mas creio que aqui as coisas se vão normalizar daqui 15 ou 20 dias. Superar? Penso muito nas famílias que perderam os seus parentes. Isso é o mais complicado, uma terrível pandemia que apanhou todos de surpresa. A superação para elas seguramente vai ser muito mais díficil. Já sobre o futebol, assim que os campeonatos recomeçarem, acredito que a partir da segunda ou terceira jornada já vamos conseguir superar em parte a situação. Precisamos de continuar as nossas vidas", concluiu.