Ferdinand vê João Félix frustrado no At. Madrid: «Não consigo imaginar que ele goste de jogar assim»

Rio Ferdinand garantiu não entender a utilização que Diego Simeone faz em relação ao talento de João Félix. O antigo central inglês, campeão da Europa pelo Manchester United, lamentou que o internacional português esteja muito longe da baliza, onde poderia mostrar a qualidade que tem."Imaginem-no a jogar numa equipa que lhe dá a bola no último terço do campo. Ele ganha a bola na linha de meio-campo e é o homem mais avançado, ainda com 45 ou 55 metros até à baliza e oito adversários para bater", começou por esclarecer em comentários à televisão BT Sports, frisando que "olhando para ele, dizemos que ele joga no Liverpool, no Chelsea ou no Manchester City"."O Rodri veio para aqui [para o Man. City] e jogava numa equipa defensiva como o Atlético Madrid. Agora joga numa equipa importante. O Félix vai ter a possibilidade de jogar numa equipa de topo porque ele é bom o suficiente", deixou claro.Para Ferdinand, o jogador formado no Benfica não pode ser feliz no Atlético. "Não consigo imaginar que ele goste de jogar da forma que lhe pedem para o fazer. Respeito a forma como o Simeone joga porque ele levou aquele clube a um sucesso inigualável em relação a tempos anteriores, mas para um jogador como o João Félix, ele não pode ficar sentado no avião de voltar a casa e dizer: 'Eles tiraram o melhor de mim, continuam o tiram o melhor de mim como jogador'. Ele não vai dizer isso", afirmou Ferdinand.