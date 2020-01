Ferreira Carrasco de regresso ao Atlético Madrid

O internacional belga Yannick Ferreira Carrasco regressou ao Atlético Madrid, por empréstimo dos chineses do Dalian FC até final da presente temporada, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol no site oficial.

Ferreira Carrasco, de 26 anos, retorna a um clube que bem conhece, onde disputou 124 jogos e marcou 23 golos ao longo de três épocas (entre 2015 e 2018), e reforça as opções atacantes do treinador argentino Diego Simeone, nas quais também se inclui o português João Félix.

O avançado belga estreou-se como profissional nos franceses do Mónaco, com 18 anos, venceu a 'Ligue 2' em 2012/13, e as suas atuações renderam-lhe a transferência em 2015 para o Atlético de Madrid, que conquistou a Liga Europa em 2017/18.

Ferreira Carrasco mudou-se para a China em fevereiro de 2018, onde jogou pelo Dalian FC nos últimos dois anos, tendo participado em 52 jogos, marcado 24 golos e estado na origem de 17 assistências.

Carrasco conta com 41 jogos disputados pela seleção belga, pela qual marcou seis golos. Participou no Europeu'2016 e no Mundial'2018, em que a seleção belga terminou na terceira posição.