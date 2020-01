Ferreira-Carrasco vai regressar ao Atlético Madrid

Depois de duas épocas na China ao serviço do Daliang Yifang, o avançado belga Yannick Ferreira-Carrasco prepara-se para regressar ao Atlético de Madrid.

A notícia está a ser avançada pelo jornal 'AS', que avança mesmo que o jogador de 26 anos já está na capital espanhola para realizar os habituais exames médicos e deverá ser apresentado esta sexta-feira, reforçando assim as opções de Diego Simeone e tornando-se companheiro de equipa do português João Félix.





Recorde-se que Ferreira-Carrasco deixou o emblema madrileno em fevereiro de 2018 para rumar à Superliga chinesa depois de cumprir 124 jogos oficiais com a camisola do Atlético, nos quais marcou 23 golos e fez 17 assistências.