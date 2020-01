«Fico com o golo ao At. Madrid, pois se ficar com os túneis que levei do João Félix...»

Edu Expósito foi o autor do golo que sentenciou a vitória caseira (2-0) do Eibar sobre o Atlético Madrid. No final, o médio espanhol destacou o excelente remate com que bateu Oblak e preferiu esquecer as 'cuecas' que levou de João Félix durante a partida.





"Fico com o golo a Oblak, pois se ficar com os dois túneis que levei do João Félix e como as coisas iam...", brincou o médio espanhol, em declarações à COPE.Expósito explicou ainda o 'segredo' do triunfo: "ou tínhamos mais intensidade do que eles ou seria impossível vencer."