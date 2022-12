Figo apelida deputado espanhol de 'inútil' e atira: «A caspa que vejo é na tua careca»

Diputado la caspa la veo en tu calva, alguna que sale en la foto a producido más de 500 puestos de trabajo en Nasas, Nigrán.A ver se aprendes a hacer algo igual.

INÚTIL — Luís Figo (@LuisFigo) December 4, 2022

Volta e meia Luís Figo comenta assuntos da política espanhola e o antigo craque envolveu-se agora numa nova polémica pública, com o deputado do partido 'Compromís' no Congresso, Joan Baldoví.O antigo internacional português esteve em Vigo na inauguração de um espaço comercial que deverá criar 500 empregos. Depois do evento esteve num restaurante com algumas personalidades do país, como o apresentador e cantor Bertín Osborne, os antigos toureiros Fran Rivera Ordóñez e Juan José Padilla, o antigo presidente do 'Ciudadanos', Albert Rivera, ou o jornalista Javier Negre. O grupo, conotado com a direita, posou para uma fotografia, que foi divulgada das redes sociais.A foto foi amplamente divulgada nas redes sociais em Espanha, o deputado Joan Baldoví partilhou-a e escreveu: "A caspa".Figo não gostou e respondeu. "Deputado, a caspa que vejo é na tua careca, a que está na foto produziu mais de 500 postos de trabalho em Nasas. A ver se aprender a fazer o mesmo. Inútil."Baldoví não se ficou e atirou, em tom, de ironia: "E como vão os teus assuntos com o Fisco?"O português voltou à carga: "Tive de pagar 3% para vivas da história toda a tua vida."