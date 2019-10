Figo diz que o futebol deve distanciar-se dos "problemas políticos"

O ex-jogador português Luís Figo, que representou Barcelona e Real Madrid, defendeu esta quinta-feira que o futebol deve distanciar-se dos "problemas políticos", em alusão aos incidentes na Catalunha, que poderão afetar o próximo clássico entre os dois clubes."Pelo contrário, o futebol deve servir de razão para que as coisas funcionem de uma forma próxima aos valores do desporto", assinalou o antigo médio, numa ação promocional realizada na capital espanhola.O conflito na Catalunha, motivado pela decisão do Supremo Tribunal de ordenar prisão efetiva de vários dirigentes políticos independentistas, tem originado manifestações e protestos na região, que levaram à detenção de cerca de 100 pessoas. Os incidentes já levaram a Liga espanhola a pedir que o clássico da 10.ª jornada do campeonato, previsto para Camp Nou, em 26 de outubro, seja transferido para Madrid."As entidades competentes vão decidir o que é melhor. Não creio que no final se mude a data ou o local. Fala-se muito da situação, mas faltam ainda vários dias para vermos o que sucede", assinalou Figo. Em relação à possibilidade de se efetuar o jogo 'à porta fechada', o ex-futebolista disse que seria "uma pena" se isso acontecer.Figo considerou também que o ex-benfiquista João Félix, contratado por 126 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, está a adaptar-se a uma nova realidade. "É lógico que está num processo de adaptação, a uma nova liga e a um novo clube. Vejo-o bem, é um jogador com muita qualidade e espero que tenha muito êxito", acrescentou.