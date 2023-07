Figo e as situações de racismo: «O futebol é o único desporto que normaliza este tipo de insultos»

Luís Figo não considera que Espanha seja um país racista, mas considera que algo tem de ser feito, no sentido de se evitar situações como as que passou Vinícius Júnior na LaLiga, particularmente no jogo do Real Madrid com o Valencia."São situações que devem ser erradicadas do desporto, principalmente do futebol, onde é normal sucederem este tipo de insultos. Muitas vezes deixa-se passar por ser no futebol. Como já foi referido, o futebol é o único desporto em que se normaliza este tipo de insultos. É preciso tomar decisões. Os organismos competentes devem endurecer as leis quando suceda algo assim", explicou o antigo internacional português, citado pelo jornal 'As', num evento na Holanda.E Vinícius Jr é provocador ou provocado? "Ele tem uma forma de jogar e de ser que faz com que os adeptos rivais tentem desestabilizá-lo de todas as formas. Mas penso que estas situações têm de estar à margem do desporto. Temos de nos centrar no futebol e no espectáculo."Figo, que vive em Espanha, garante que o país não é racista: "É toda uma onda de contestação, quando há grandes aglomerações, que leva a que haja episódios racistas. Mas não se deve generalizar um país só porque há gente sem educação. É injusto fazê-lo."