Figo estreou-se como comentador e catalães não perdoaram: «Fez de vidente»

Luís Figo estreou-se esta quinta-feira na função de comentador da plataforma DAZN no encontro entre Real Madrid e Real Sociedad, que resultaria no adeus do Real Madrid da Taça do Rei. Não sabemos ao certo como se saiu na sua nova tarefa, mas a verdade é que a sua análise prévia mereceu gozo na imprensa catalã, especialmente porque o internacional português destacou a eficiência defensiva dos merengues... isto antes de uma partida na qual sofreram quatro golos e foram afastados.





"O antigo futebolista português estreou-se na plataforma por streaming 'DAZN' mas bem que poderia começar a receber ofertas dos vários canais que ocupam as suas noites com programas de videntes. É que o luso deu mostras da sua sabedoria futebolística com uma premonição que acabou por ser virar contra o Real Madrid", escreveu o 'Sport', numa frase carregada de ironia que denota bem o sentimento catalão para com o português, que como se sabe em 2000 trocou o Barça pelo Real Madrid numa transferência que muito deu que falar.