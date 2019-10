Figo já perdoou tirada de Ronaldo sobre Helene Svedin e brinca: «Eu só saía de casa com ela a dormir»

Luís Figo e a mulher, Helene Svedin, estiveram no programa de TV espanhol 'El Hormiguero' e, num ambiente de boa disposição, o antigo jogador do Barcelona e do Real Madrid foi confrontado com a célebre frase do brasileiro Ronaldo, que em tempos disse "se eu tivesse a mulher do Figo não saía de casa".Entre muitas risadas, o antigo internacional português contou que perdoou logo na altura a tirada do companheiro. "Eu já sabia porque ele já tinha dito isso no balneário. Claro que perdoei o 'Roni', ele está sempre na brincadeira. O que ele não sabe é que eu só saía de casa quando a minha mulher estava a dormir...", referiu.A beleza da companheira de Figo foi tema de conversa e o português definiu Helene Svedin como uma mulher "elegante, sensível, bonita, grande mãe e, acima de tudo, uma boa pessoa."A modelo sueca também elogiou Figo: "É uma pessoa que me fez sentir que está ali para mim."