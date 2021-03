Figo volta à carga e 'ataca' Pablo Iglesias: «Contratação galática do Marquês!»

Luís Figo, antigo internacional português e ex-jogador do Barcelona e do Real Madrid, voltou a comentar nas redes sociais assuntos da política espanhola.





Fichaje galáctico del Marqués!!!

Cuando vas abandonar Vallecas por segunda vez? https://t.co/sKIcyuQ6sT — Luís Figo (@LuisFigo) March 30, 2021

Agora abordou a candidatura de Pablo Iglesias - líder do 'Unidas Podemos' e ex-número dois do governo espanhol - às próximas eleições autonómicas de Madrid, que recentemente integrou na sua lista Serigne Mbayé, um senegalês que está em Espanha há 15 anos, que é porta-voz do Sindicato dos Vendedores de Rua e membro da Associação dos Sem Papeis."Contratação galática do Marquês! Quando vais abandonar Vallecas [bairro de Madrid que colheu grande fama na luta contra a ditadura franquista e que era conhecido como a pequena Rússia] pela segunda vez?", questiona o português no Twitter.