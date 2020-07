Filha de Peter Lim queixa-se de "racismo cibernético": «Estão a perseguir a minha família»

A filha de Peter Lim, o acionista maioritário do Valencia, voltou à carga. Kim Lim deu uma entrevista ao site 'Mothership', de Singapura, em que se queixa do facto de a sua família estar a ser vítima de "racismo cibernético". A jovem de 28 anos, recorde-se, abriu uma 'frente de batalha' com os adeptos há cerca de uma semana, quando nas redes sociais escreveu que o clube é da sua família e que, por isso, os Lim podem fazer o que quiserem.





"Dou a cara pelo meu pai e pela raça chinesa porque não páram de dizer que os chineses são horríveis e que 'se lixem os chineses'. Todos temos um limite. Têm estado a perseguir a minha família e a raça chinesa de algum tempo a esta parte. Senti que tinha de dar uma resposta imediata para travar este bullying online", disse Kim Lim.E acrescentou: "Quero expressar o meu ponto de vista e dizer que cyberbullying e racismo cibernético é ilegal, ninguém deve ceder a isto."