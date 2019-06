Filho de José António Reyes já veste as cores do Real Madrid

José António Reyes López, filho de José António Reyes, foi este sábado apresentado como novo jogador do Real Madrid. O filho mais velho do jogador que sofreu um acidente fatal no passado dia 1 de junho assinou contrato com os merengues, onde vai jogar a próxima época 19/20.O jovem de 11 anos, que foi um dos atletas em maior destaque no plantel do Leganés durante a temporada passada - onde foi considerado melhor marcador do torneio nacional de futebol espanhol e uma das peças-chave do torneio La Liga Promises, realizado no último fim de semana em Villarreal -, já manifestou a sua felicidade com a mudança para Madrid."Muito contente e orgulhoso por começar uma nova etapa no Real Madrid. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram e confiaram em mim, em especial a minha família. Continuarei a desfrutar, a trabalhar e a aprender sempre com humildade", escreveu o jovem jogador no Instagram.A sua mudança para Madrid já estava decidida antes do momento trágico que tirou a vida ao seu pai.