Filho de Lorenzo Sanz espera “um milagre”

Lorenzo Sanz continua em estado grave depois de ter contraído o novo coronavírus. O antigo presidente do Real Madrid está internado nos cuidados intensivos da Fundação Jiménez Díaz, na capital espanhola, e é o filho que tem atualizado o estado do pai nas redes sociais.





"Continua tudo igual. Está a lutar como o campeão que é, ainda que com menos forças depois de dois dias dando-nos esperanças nulas. Que o alento que estamos todos a dar-lhe possa fazer com que haja um milagre", contou o filho de Lorenzo Sanz, este sábado.O estado de saúde do antigo presidente do Real Madrid agravou-se na quarta-feira passada devido a uma falência renal causada pela infeção grave, agravada por um quadro de hipertensão.