Filho do ex-presidente do Real Madrid que morreu de coronavírus também está infetado

Paco Sanz, filho do antigo presidente do Real Madrid Lorenzo Sanz, que faleceu na semana passada de coronavírus, teve que ser internado no hospital também infetado com Covid-19, informam os meios de comunicação espanhóis.





Com 47 anos, Paco Sanz, antigo futebolista e presidente do Granada, foi internado após vários dias com febre alta, além de sofrer outros sintomas que se agravaram com o passar dos dias. Nas últimas 24 horas, Espanha registou 514 mortes por coronavírus , anunciaram as autoridades sanitárias esta terça-feira. O número de novos casos de infeção pelo coronavírus aumentou de 33.089 para 39.673 em 24 horas.