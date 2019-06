Filho mais velho de Reyes vai representar o Real Madrid na próxima época

De luto pela morte do seu pai, vítima de um brutal acidente de viação ocorrido no sábado em Sevilha, o filho mais velho de Jose Antonio Reyes vai dar o salto para o Real Madrid na próxima temporada, segundo adianta a 'Marca'. De acordo com o diário madrileno, a contratação do pequeno Jose, de 11 anos, já estava fechada há várias semanas e irá ser efetivada em julho, altura em que o jovem se mudará em definitivo para Valdebebas.





O filho mais velho de Reyes atuava no Leganés, clube no qual se destacou esta temporada e onde se sagrou campeão nacional no escalão de Sub-12. Uma conquista que, refira-se, chegou este domingo, numa partida na qual o pequeno Jose não esteve presente, mas que lhe foi dedicada por todos os seus companheiros.De notar, por fim, que o avançado mesmo falhando a final acabou por ser o melhor marcador da prova.