Filipe Luís não esquece Simeone: «Se me ligar, vou já amanhã ajudá-lo»

37 anos, muitos títulos na galeria de troféus e muita vontade de continuar ao mais alto nível, mesmo que agora como elemento de uma equipa técnica. O lateral brasileiro Filipe Luís, do Flamengo, conquistou a Taça Libertadores com o Mengão e falou à imprensa espanhola sobre o seu atual momento, assim como aquilo que perspectiva para o futuro. E na hora de falar do 'seu' Atlético de Madrid, o brasileiro surpreendeu...

"Se o Cholo [Simeone] me ligar, vou já amanhã ajudá-lo. Conversamos sobre futebol muitas vezes. Conheço-o muito bem e sei o que ele quer dos seus jogadores. Mas a equipa técnica dele é ótima e tem muita gente. Mas claro que estaria disposto a trabalhar com ele", iniciou.

De resto, Filipe Luís pode até fazer uma 'perninha' na equipa técnica de Tite no Campeonato do Mundo. Surgiu na lista de 55 jogadores pré-selecionados para o Mundial e pode assumir um papel diferente.

Algo que agradaria ao talentoso jogador, que já só pensa em ser treinador: "Estou a tirar o curso de treinador. Tenho muito claro na minha cabeça que quero continuar ligado ao futebol. Talvez na equipa técnica de algum treinador ou na formação do Flamengo ou do Atlético, se me quiserem."