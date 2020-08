Final dramático em Espanha: Fuenlabrada falha acesso ao playoff com golo sofrido aos 90'+4

O fecho da temporada regular da Segunda Divisão não poderia ter sido mais dramático - isto depois de toda a polémica que se gerou. Em campo diante do Deportivo Corunha apenas a precisar de um ponto para se apurar para o playoff de subida - isto porque já sabia dos resultados de todos os adversários -, o Fuenlabrada fez o impensável, ao perder com os galegos por 2-1. O impensável não foi tanto o resultado, mas antes pelo facto de terem sofrido os dois golos nos instantes finais, encaixando o decisivo, que os deixou de fora da decisão, aos 90'+4!





Numa partida na qual apresentou no banco somente dois jogadores - sendo que na ficha de jogo com 13 elementos apenas 7 eram do plantel principal -, o Fuenlabrada até entrou muito bem e aos 11' já vencia com um golo de Pathe Ciss. O problema foi que a vantagem mínima foi permanecendo no marcador e os galegos mantiveram-se na corrida.Até que aos 84', o francês Cedric Beauvue fez o empate. O Fuenlabrada ainda estava na corrida pelo playoff, é certo, mas aquele golo acabou por despoletar um final dramático, com o mesmo francês a ser o encarregue de, aos 90'+4, cobrar com êxito um penálti que foi analisado pelo árbitro no VAR.Com este desfecho, avançam para o playoff de promoção Saragoça, Almería, Girona e Elche.