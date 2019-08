Firpo conta como é conviver com Messi depois de ter escrito que lhe 'partia as pernas'

Os polémicos tweets que Junior Firpo escreveu sobre Messi quando tinha 15 anos continuam a persegui-lo. Quando escreveu "filho da p..." e "com uma patada partia-te as pernas" nunca pensou que acabaria um dia por jogar ao lado do argentino. Mas a vida dá muitas voltas e este verão transferiu-se do Betis para o Barcelona.O espanhol de 23 anos, nascido na República Dominicana,numa entrevista que tudo não passou de uma "coisa de miúdos", mas agora o jornal 'Sport' quis saber como foi quando se cruzou com Messi no balneário."Cruzo-me com ele todos os dias no balneário. Sei que está a perguntar isso por causa dos tweets, mas isso é uma coisa que já passou, está resolvida. É uma bola que não quero que continue a cresce", disse o jogador.Messi não se pronunciou sobre o assunto? "Acho que nem sabe. Sou um miúdo que vem do Betis, acho que o Messi não vai dar importância a isso."