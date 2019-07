Fisco espanhol aperta o cerco a Neymar: dinheiro a receber do Barcelona pode 'voar'

As autoridades tributárias de Espanha reclamam de Neymar uma dívida de 35 milhões de euros, por irregularidades fiscais aquando da sua passagem pelo Barcelona, e o jornal 'El Mundo' escreve esta quinta-feira que o Fisco ordenou a apreensão da verba que o jogador ainda tem a receber do clube catalão, quando renovou o contrato.Assim, no momento em que Neymar receber os 26 milhões que reclama dos catalães, o dinheiro será automaticamente confiscado, para amortizar a dívida dos 35 milhões. O jogador já terá sido informado desta situação.Recorde-se que Neymar renovou com o Barcelona até 2021, tendo as partes acordado que o jogador receberia 10 por cento do contrato, como prémio. Mas o Barcelona considera que o brasileiro rompeu o acordo ao rumar ao PSG em 2017 e não só não lhe lhe pagou como ainda exige uma indemnização por danos no valor valor de 75 milhões de euros.Entretanto, quando começou a falar-se num possível regresso de Neymar à Catalunha soube-se que uma das condições impostas pelos blaugrana seria a retirada de todos os processos judiciais do brasileiro contra o clube.