Florentino Pérez após a morte de Lorenzo Sanz: «Nem nos nossos piores pesadelos...»

Florentino Pérez está muito consternado com a morte do seu antecessor, Lorenzo Sanz, vítima da Covid-19. O líder dos merengues deixou uma mensagem em que manifestou a sua profunda tristeza com o sucedido.





"Primeiro tenho de transmitir as minhas condolências a toda a sua família, especialmente à mulher, Mari Luz, aos filhos Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula e Diana, aos seus netos e todos os amigos. A todos quero deixar o meu carinho e toda a força e ânimo num momento tão difícil. Quero que saibam que os madridistas estão ao seu lado", escreveu Florentino Pérez."A situação por que passamos é tão cruel que impede-nos de estarmos com os nossos nos seus últimos instantes e isso é algo realmente duro e triste. Lembro também todas as pessoas, todas as famílias que estão a viver este drama terrível. Quer expressar a minha solidariedade a todos", acrescentou."Vivemos um tempo que não podíamos imaginar nem nos nossos piores pesadelos", frisou o líder dos merengues, que recordou alguns dos principais momentos da presidência de Sanz, bem como a amizade que mantinha com o seu antecessor.