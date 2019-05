Florentino Pérez: «Cristiano Ronaldo nunca criou qualquer problema ao Real Madrid»

Quase um ano depois, Florentino Pérez falou sobre a transferência para a Juventus de Cristiano Ronaldo, jogador que o presidente do Real Madrid elogiou."Ele já tinha assumido que queria novos desafios e aproveitou a final da Liga dos Campeões para revelar. Foi o melhor jogador que contratei, esteve aqui durante nove anos que foram exemplares, não me criou um único problema. Nem sequer relacionado com dinheiro e jamais falou connosco para que pagássemos a dívida ao fisco. Foi um exemplo. A minha relação com ele foi sempre boa. Ele queria mudar de ares e encontrou a Juventus. Foi bom para todos. Queria um novo desafio e encontrou ali uma família, como ele próprio disse", referiu o presidente merengue à rádio 'Onda Cero'.A primeira época sem CR7 foi uma das piores do Real neste século mas Florentino não atribui a responsabilidade à ausência do português: "Não me parece que o problema do Real Madrid esta época tenha sido esse. Havia jogadores para o substituir, como Bale, Asensio, Vinícius".O líder blanco não quis revelar se voltou a falar com o capitão da Seleção Nacional: "as coisas íntimas não para contar."