Florentino Pérez e a polémica com Sergio Ramos: «Disse-me que tinha uma proposta da China»

Florentino Pérez abordou, esta segunda-feira, a polémica em torno da saída de Sergio Ramos do Real Madrid. "Fui até à casa dele [Sergio Ramos]. Estivemos no escritório dele e ele disse-me que tinha um oferta muito importante da China, só que não podiam pagar a transferência. Eu disse-lhe que não podia aceitar", revelou o presidente madridista, em declarações à 'El Transistor'. "É impossível deixar ir o capitão de equipa a custo zero, até porque seria perigoso", continuou.





Desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, que Sergio Ramos é o jogador com o salário mais alto dentro do plantel merengue. E, segundo Florentino Pérez é "merecido". "Antes era o Cristiano Ronaldo. Se para o ano que vier contratarmos Maradona, será o do Maradona. Mas agora, é o de Ramos. Mantemos um equilíbrio salarial, não podemos fazer extravagâncias até porque tudo é controlado pela liga", concluiu.