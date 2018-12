Florentino Pérez já decidiu: Real Madrid necessita do 'caráter implacável' de Mourinho

O momento que marca a saída de Mourinho: treinador despede-se dos jornalistas após ser demitido do Manchester United O momento que marca a saída de Mourinho: treinador despede-se dos jornalistas após ser demitido do Manchester United

A reação dos adeptos do Manchester United à saída de José Mourinho

O 'El Pais' revela esta quarta-feira que Florentino Pérez quer José Mourinho de volta ao Real Madrid. Entre os factores que pendem a favor da contratação do treinador português estão o 'carácter implacável e a alta percentagem de aprovação popular". O jornal espanhol refere que as sondagens feitas junto dos sócios "indicam um notável crescimento do mourinhismo"."Florentino Pérez está convencido de que necessita destruir parte da velha equipa para construir uma nova. Entre os planos traçados pela direção, ninguém reúne melhores requisitos que Mourinho para liderar essa reforma traumática", escreve o 'El Pais'.O presidente do Real Madrid acredita que os jogadores "precisam mais do um treinador com conhecimentos de jogo, um gestor que remova as suas consciências". Esta informação comfirma o que já tinha sido avançado terça-feira pelo 'The Independent". O Manchester United despediu terça-feira José Mourinho , com quem tinha celebrado a 25 de janeiro um novo contrato válido até 2020. A radical decisão foi tomada após a derrota (e a confrangedora exibição) frente ao Liverpool de Jürgen Klopp, que deixou a equipa do Special One a 19 pontos do mesmo Liverpool, líder da Premier, e a 11 do top 4. O pior arranque dos últimos 28 anos...O treinador português já sabia ao que ia quando chegou a Carrington, quartel-general do United, às 9h02. Tinha agendada uma reunião de emergência com Ed Woodward, vice-presidente executivo do clube. Ed Woodward ter-lhe-á dito que era tempo de partir, sublinhando que estava cansado que ele lhe apontasse o dedo e se queixasse publicamente que não lhe dera os jogadores que pedira. Ter-lhe-á ainda lembrado que gastara 466 M€ em reforços no seu consulado. O encontro não demorou muito tempo tendo o site dos red devils emanado o fatídico comunicado às 9h46."O Manchester United anuncia que José Mourinho deixou o clube. Agradece-lhe o trabalho que aqui realizou e deseja-lhe sucesso para o futuro", lia-se. O Special One passou o resto da manhã a despedir-se dos jogadores e funcionários, abandonando o centro de estágios às 12h44. O treino, esse, já foi ministrado por Michael Carrick, após Ed Woodward ter explicado a decisão ao plantel. Michael Carrick será o técnico interino até chegar o provisório, provavelmente Solskjaer, que dirigirá a nau até ao final da época.A chicotada psicológica ocorreu dois anos e meio depois do Special One ter chegado a Old Trafford, onde conquistou uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Supertaça Inglesa. Sucedeu dez dias depois de Jorge Mendes, agente do luso, ter assegurado que José Mourinho não estava de saída do Manchester United. Aconteceu após um duelo tático com Jürgen Klopp, que abreviou a terceira época ao serviço do Manchester United. Também não resistira à terceira época na última passagem no Chelsea. O clube de Stamford Bridge despediu-o a 17 de dezembro de 2015 pagando-lhe uma indemnização de 16 M€. O emblema de Old Trafford fez-lhe a mesma coisa a 18 de dezembro de 2018. Três anos depois!