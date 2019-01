Florentino Pérez quer Mourinho para resolver crise do Real Madrid e já ligou a Jorge Mendes

O jornal inglês 'The Sun' publicou a notícia, que rapidamente teve eco em Espanha: o Real Madrid já terá entrado em contacto com Jorge Mendes para José Mourinho regressar ao Santiago Bernabéu. Segundo aquele jornal, Florentino Pérez acredita que o treinador português é o único que pode resolver a crise desportiva por que passam os merengues.Mas há um impedimento. Ao que parece Mourinho ainda não chegou a acordo com o Manchester United relativamente à verba a receber depois de ter sido despedido do comando técnico dos red devils no mês passado. O treinador terá a receber uns 17 milhões de euros e Jorge Mendes já terá entrado em contacto com os responsáveis do clube inglês, no sentido apressar a resolução do problema, de modo a que o treinador possa prosseguir a sua carreira noutro destino.José Mourinho chegou ao Real Madrid em 2010, tendo ganho uma Taça do Rei e um campeonato, em 2012. O português saiu na temporada seguinte, contra a vontade de Florentino Pérez.