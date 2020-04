«Foi uma semana horrorosa»: ex-Real Madrid revela como recuperou do novo coronavírus

O ex-guarda-redes do Real Madrid Agustín Rodríguez, de 60 anos, revelou, em declarações à agência EFE, como superou o contágio à Covid-19, depois de vários dias com dores no corpo, na cabeça e praticamente sem conseguir dormir.





"Felizmente estou bem, com vontade de voltar a fazer tudo o que fazia antes. Mas estive uns quantos dias muito mal, sobretudo nos primeiros dias. Foi uma semana horrorosa. Tinha medo que reproduzisse a pneumonia e gripe A que sofri quando tinha apenas quatro anos", explicou, em declarações citadas pela imprensa espanhola."Tinha um mal-estar generalizado. Doía-me o corpo todo, sobretudo a cabeça, as costas… não conseguia sequer dormir. Estive isolado numa habitação durante 15 dias. Cheguei a assustar-me porque me custava a respirar, mas isto foi durante 24 horas. E quanto à febre, cheguei aos 38 graus", finalizou o ex-madridista, que confessou ainda ter perdido "cerca de seis quilos".