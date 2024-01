«Fomos roubados. O que aconteceu aqui passou todos os limites»: Almería em fúria após derrota com o Real Madrid

O Real Madrid derrotou este domingo o Almería, por 3-2, após uma reviravolta que não ficou imune a muita polémica e críticas sobre a arbitragem. A cumprir uma temporada para esquecer (6 empates e agora 15 derrotas em 21 jogos), o Almería foi ao Santiago Bernabéu vergar o crónico favorito e o atual líder isolado da Liga espanhola (Girona ainda não entrou em campo), mas acabou por sair do terreno do rival sem amealhar qualquer ponto, num jogo cheio de incidências (sete golos, dois deles anulados, e uma expulsão), as queixas do Almería prendem-se sobretudo aos lances que ocorreram aos minutos 61 e 67. No primeiro, o árbitro anulou aquele que seria o 3-1 do Almería por falta sobre Bellingham no meio-campo no desenrolar da jogada que acaba em golo. Seis minutos depois, Vinícius Jr viria a fazer o empate, num lance em que ficam sérias dúvidas sobre a forma como o brasileiro desviou a bola para o fundo das redes dos visitantes.







Em declarações no final do encontro, Gonzalo Melero, jogador do Almería, não poupou nas palavras e nas críticas à forma como a equipa de arbitragem conduziu a partida. "Hoje fomos roubados. E já foram várias vezes este ano. O que aconteceu aqui passou todos os limites. Não se podia ter feito mais nada para que o Real Madrid vencesse o jogo... muitas jogadas de interpretação, como o golo com a mão. Simplesmente não se pode", atirou. Já Gaizka Garitano, treinador do atual último classificado do campeonato, lamentou o sucedido no Bernabéu, afirmando não tratar-se de um caso sem precedentes: "Todos viram o jogo. Não é a primeira vez que isto me acontece aqui. Não tenho palavras para resumir o que aconteceu hoje. Protestei muitas decisões, não podia fazer outra coisa", referiu o técnico, que foi expulso por protestos durante o encontro.



As críticas do Almería estenderam-se às suas páginas nas redes sociais. "Muito orgulho da nossa equipa. Mostraram muita luta e entrega contra muitas circunstâncias. Não esperem que publiquemos a crónica do jogo. Está tudo mais do que claro", reagiu o clube, através da rede social 'X'.