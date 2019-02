Football Leaks: Penálti decisivo de Cristiano Ronaldo duplicou ordenado de Zidane

O penálti decisivo de Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões de 2016, frente ao At. Madrid, fez duplicar o ordenado de Zidane. As informações da edição portuguesa do livro ‘Football Leaks’, que chega esta terça-feira às bancas, mostra os bónus milionários por detrás do contrato do técnico francês. Zidane chegou a meio da época 2015/2016 para suceder a Rafael Benítez e assinou um contrato de três milhões até ao final dessa época e cerca de 5,8 milhões de euros por cada uma das duas épocas seguintes.Contudo, o contrato assinado tinha cláusulas bastante avultadas em caso de vitória na Liga dos Campeões. O triunfo da liga milionária garantia imediatamente um bónus de 1,5 milhões de euros ao treinador, para além de duplicar o ordenado para as duas épocas seguintes.Depois de um empate (1-1) no final do prolongamento, Ronaldo assumiu a marcação do quinto penálti decisivo e não vacilou. Com efeito, Zidane viu o seu ordenado subir dos 5,8 milhões de euros por época, para os 11,6M€. O livro revela ainda que quem também saiu beneficiado com o golo do agora avançado da Juventus foi Rafael Benítez. O técnico espanhol saiu do Real Madrid em janeiro de 2016 com uma indemnização de 10,5 milhões de euros. Contudo, no documento da rescisão assinado pelo ex-técnico dos merengues, atualmente ao serviço do Newcastle, estava previsto um pagamento de 600 mil euros em caso de vitória dos merengues na Liga dos Campeões, cenário que se veio a confirmar.Feitas as contas, o golo de Cristiano Ronaldo, apelidado no livro de "O Golo de Ouro", gerou cerca de 30 milhões de euros em bónus.O ‘Football Leaks’ é um livro escrito por dois jornalistas da revista alemã ‘Der Spiegel’ e que compila vários documentos confidenciais tornados públicos pelo hacker português Rui Pinto, célebre em Portugal pelo caso do emails do Benfica. Os jornalistas acompanharam durante meses a vida do pirata informático que atuava utilizando o nome de ‘John’.