Forlán: «João Félix é um jogador diferente»

Diego Forlán, antigo ídolo do Atlético Madrid, não poupou nos elogios a João Félix. Para o ex-avançado colchonero, em entrevista ao jornal desportivo 'Marca', o jovem português "tem um largo futuro pela frente". "Via-o no Benfica, no qual já fazia coisas espetaculares. É um jogador diferente. Tem a sorte de chegar a uma equipa preparado, trabalhor e humilde. Sabe que o que atingiu é graças ao seu esforço e sacrifício, o que deve ao corpo técnico. Se é um jogador humilde, respeitoso... se souber escutar será um jogador que vai crescer e dar muito que falar. Tem um largo futuro pela frente", garantiu o uruguaio, de 40 anos.





O crescimento do Atlético Madrid tem sido galopante, segundo Forlán, que envergou a camisola colchonera entre 2007/08 e 2010/11. "O clube está a crescer ano após ano. A chegada de Simeone, ano após anos, mesmo com a mudança de jogadores, os requisitos são os mesmos. Já era assim como jogador e também como treinador. É o líder e tem de tomar decisões. Está a mostrar ser um grande treinador e tem paixão pelo que faz", lembrou, garantindo que o Atl. Madrid está pronto para vencer a Champions. "Pouco a pouco... tem plantel para lutar pela conquista mas só um é que ganha", finalizou.