Fotografia de Messi e Ansu Fati tornou-se viral e João Félix também reagiu

O avançado de 16 anos Ansu Fati tornou-se, no domingo, o segundo jogador com menos de 17 anos a estrear-se com a camisola do Barcelona no campeonato, sucedendo a Vicente Martínez (em 1941), um 'marco' que também Messi fez questão de assinalar nas redes sociais.Em jogo a contar para a segunda jornada da Liga Espanhola, que resultou na, o guineense formado em 'La Masia' teve uma estreia de sonho: jogou os últimos 13 minutos do encontro e foi, depois do apito final, abraçado por Messi (ausente do jogo por lesão) num momento que rapidamente começou a correr nas redes sociais.Já depois do jogo, Messi publicou uma foto no Instagram onde deu não só os parabéns à equipa pela conquista dos três pontos mas também aos jovens jogadores que se estrearam pelo Barcelona na 'La Liga', estando Ansu Fati em plano de destaque. A imagem tornou-se rapidamente viral e João Félix, internacional português do At. Madrid, foi uma das milhares de pessoas que reagiu à publicação.