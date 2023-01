Futre ataca arbitragem do dérbi de Madrid: «Até me proibiam de voltar a entrar em Espanha...»

¿Cómo es posible que a Ceballos no le dieran la segunda amarilla en el minuto 71? Escandaloso. Parecía que estábamos en los años 80 y 90.



Menos mal que no me invitaron a comentar el partido, que si no me prohiben de volver a entrar en España. pic.twitter.com/dMVirGVZGS — Paulo Futre (@PauloFutre) January 26, 2023

Paulo Futre, nome histórico do Atlético Madrid, utilizou as redes sociais para criticar a arbitragem do dérbi desta quinta-feira frente ao Real, válido pelos 'quartos' da Taça do Rei, que terminou com vitória dos merengues após prolongamento (3-1) "Como é possível que Ceballos não tenha levado o segundo cartão amarelo aos 71 minutos? É escandaloso. Parecia que estávamos nos anos 80 e 90. Ainda bem que não me convidaram para comentar o jogo, caso contrário até me proibiam de voltar a entrar em Espanha", escreveu o português.Refira-se que Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao e Osasuna são as quatro equipas que vão disputar as meias finais da Taça do Rei.