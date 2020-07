Futre critica Setién a propósito de Griezmann: "Faz-se a um miúdo, não a um campeão do Mundo»

Paulo Futre não gostou de ver Antoine Griezmann, no jogo com o Atlético Madrid, saltar do banco, aquecer e entrar no encontro para jogar apenas dois minutos. O antigo internacional português, que até jogou com Quique Setién, nos colchoneros, lamentou a atitude do treinador do Barcelona, ainda para mais uma partida em que o francês defrontava a sua antiga equipa.





"Não só não foi titular, como entrou em campo nos descontos da segunda parte. Algo que se faz a um miúdo, mas nunca a um campeão do Mundo. Quando perguntaram a Simeone [treinador do Atlético Madrid] sobre o assunto ele respondeu 'sem palavras'. Foi assim ficámos todos os adeptos do Atlético Madrid e amantes do futebol em geral", escreveu Paulo Futre na crónica que assinou no jornal 'Mundo Deportivo'.Futre explica que jogou com Quique Setién, elogia-o, mas reitera ter ficado muito surpreendido com o que aconteceu naquele jogo. "Surpreendeu-me a sua decisão de tirá-lo do banco nos últimos minutos, não tanto pelo motivos da decisão, mas porque correu o risco de o jogador se negar a entrar. Já imaginaram? Nem quero pensar no escândalo que daí surgiria. Imagino a situação porque teria sido o que eu teria feito: se depois de ganhar a Liga dos Campeões de 1987 me colocassem como suplente num jogo importante, pedindo-me que entrasse aos 90 minutos, a ver se eu fazia um milagre, diria ao treinador: 'veste a camisola e vai jogar tu'. Vocês sabem que não estou a exagerar!"