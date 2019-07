Futre eufórico com goleada do At. Madrid ao Real: «Banho maior do que o Oceano Atlântico»

El baño ha sido todavía más grande que el Oceáno Atlántico que separa Madrid del partido en Nueva York !!!!!! pic.twitter.com/GPa5UNeUcN — Paulo Futre (@PauloFutre) July 27, 2019

Paulo Futre ficou eufórico com a histórica goleada do Atlético Madrid ao Real Madrid por 7-3, para a International Champions Cup. No Twitter, o antigo craque colchonero destacou o 'baile' da sua equipa."O banho foi ainda maior que o Oceano Atlântico que separa Madrid do local do jogo em Nova Iorque", atirou o antigo internacional português no Twitter.Antes, ao intervalo, Futre já havia manifestado o seu contentamento: "Não vou ter pipocas suficientes..."