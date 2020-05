Futre: «Ganhar a Taça do Rei no Bernabéu deu-me tanta alegria como a Champions no FC Porto»

Em entrevista ao jornal 'As' Paulo Futre reconhece ser "um dos melhores jogadores da história do Atlético Madrid", clube que representou por duas vezes no qual conquistou duas Taças do Rei consecutivas, em 1991 e 1992. E o segundo troféu teve mesmo um sabor especial para o antigo internacional português, pois Futre compara-a à Liga dos Campeões conquistada em 1987 ao serviço do FC Porto.





"É verdade que o Atlético não ganhou a Liga comigo na equipa. Primeiro porque tivemos o Real Madrid de 'La Quinta del Buitre', um equipaço histórico. Depois chegou o 'Dream Team' de Cruyff e como terceiro factor a falta de paciência do presidente Jesús Gil nos seus primeiros anos. Queria ser campeão em setembro e se perdíamos dois jogos seguidos era o caos. Em vez de animarmos era a crise total. Mas fico com a satisfação de termos ganho a final da Taça do Rei ao Real Madrid no Bernabéu [em 1992]. Deu-me tanta alegria como quando fui campeão da Europa em Viena com o FC Porto", revelou Paulo Futre.