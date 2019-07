Futre: «Griezmann nunca terá no Barcelona a importância que tinha no Atlético Madrid»

Paulo Futre lamentou a saída de Antoine Griezmann do Atlético Madrid para o Barcelona, mas considerou que Godín fará muito mais falta à equipa de Diego Simeone.





"Como colchonero, claro que penso que o Griezmann é um craque. Esteve muito bem no Atlético Madrid. Mas acredito que a saída do Godín foi muito pior porque era um líder dentro do campo e no balneário. É um dos melhores centrais do Mundo e não vai ser fácil substituí-lo. Oxalá me engane...", considerou o antigo internacional português, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Ainda sobre Griezmann Futre deixou uma certeza: "No Barcelona, primeiro é o Messi, em segundo lugar é o Messi e em terceiro o Messi. Vinte vezes o Messi e só depois os outros. Seja com Griezmann, Coutinho ou Luis Suárez. Vamos ver o que vai acontecer, mas Griezmann nunca terá no Barcelona a importância que tinha no Atlético Madrid."