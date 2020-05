Futre irónico após 'confissão' de árbitro: «Estou a adorar controlar as redes sociais do Atlético»

Em Espanha, a confissão do árbitro da final da Liga dos Campeões de 2016 que garante que o golo de Sergio Ramos deveria ter sido invalidado por fora-de-jogo. Uma das figuras do Atlético de Madrid, Paulo Futre aproveitou também para deixar uma "farpa" ao rival.Nas redes sociais, o português partilhou uma publicação do clube colchonero, onde se podem ver imagens dos destaques na imprensa à notícia, legendadas apenas com um emoji pensativo e ironizou, como se tivesse sido ele próprio o responsável pela publicação na página do clube: "Estou a adorar ser a pessoa que controla as redes sociais do Atlético hoje".Recorde-se que a 28 de maio de 2016 o Real Madrid conquistou a sua 11.ª Liga dos Campeões no Giuseppe Meazza, em Milão, ao vencer o rival Atlético Madrid nos penáltis. Os colchoneros voltaram a cair perante os merengues num jogo marcado pelo golo polémico de Sergio Ramos aos 15 minutos - Carrasco acabaria por empatar aos 79' e forçar o prolongamento.O inglês Mark Clattenburg, que dirigiu essa partida, reconheceu hoje, quase quatro anos depois, que a equipa de arbitragem errou ao validar o golo dos merengues e que se apercebeu disso ao intervalo.