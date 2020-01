Futre sobre Félix: «Não tenho dúvidas que dentro de dois três anos pode lutar pela Bola de Ouro»

O arranque de temporada de João Félix, avançado transferido do Benfica para o At. Madrid por 126 milhões de euros, na formação colchonera tem deixado os adeptos da formação madrilena em dúvida.





Em entrevista ao programa espanhol 'Ídolos', o antigo jogador do At. Madrid defendeu que o compatriota poderá conquistar a Bola de Ouro - troféu que distingue os melhores jogadores do Mundo -, dentro de dois ou três anos, juntamente com Bernardo Silva, extremo do Manchester City."Quando se viu o 7-3 [do Atlético Madrid] ao Real Madrid, na pré-temporada, o quê que pensaste? Que era barato. A pré-temporada foi excelente, depois... é muito jovem ainda, toda a pressão... mas mesmo quando não faz uma grande partida, há pormenores que o distinguem dos outros, de craque. Não tenho dúvidas de que o João, dentro de dois três anos, quando os extraterrestres dizerem que já chega [referindo-se a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi], creio que João e Bernardo Silva são os dois portugueses que podem lutar pela Bola de Ouro", frisou.