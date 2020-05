Futre sobre João Félix: «É um fenómeno e fez mais com 19 anos do que eu com 21»

Paulo Futre não tem dúvidas de que João Félix vai dar muitas alegrias aos adeptos do Atlético Madrid e defende que o jovem avançado português é "um fenómeno".





"João Félix mostrou que é um craque e quem diz o contrário tem más intenções, como quando foi responsabilizado pela derrota e eliminação contra o Cultural Leonesa na Taça do Rei depois de ter oferecido quatro golos aos colegas que eles desperdiçaram. Ele pode ter tido um jogo mau, também se lesionou, mas com a pressão que tem pelo que foi pago aos 19 anos de idade, ele fez mais na sua primeira época do que eu quando cheguei ao Atlético aos 21 anos. Eu falo muito com ele e tiro essa pressão que há sobre ele, para se concentrar em jogar e continuar a demonstrar o fenómeno que é. Quando ele pega na bola, podemos ver que é um jogador diferente e os adeptos sabem disso", afirmou a antiga glória dos colchoneros em entrevista ao jornal 'As'.Futre é visto como uma referência para muitos jovens jogadores e adeptos de futebol, mas também ele teve os seus ídolos quando era mais novo."É verdade que me formei no Sporting, mas o meu ídolo era o Chalana, que curiosamente jogou no rival Benfica. Ele era impressionante, era um génio. Mais tarde apaixonei-me pelo italiano Bruno Conti no Mundial de Espanha. E na verdade, por causa dele, sempre quis jogar na Roma. Mas acima de todos eles esteve sempre o Maradona", revelou o antigo avançado português.