Futre tem solução para o caso de Dembélé e aconselha Barcelona: «Arranjem-lhe uma namorada»

Un consejo para los señores del @FCBarcelona : descarguen tinder a Dembélé o alguna de estas modernidades de los chavales. La puntualidad y demás distracciones se arreglan echándose novia !! PS: por mi estilo de juego es normal que me encanten sus destellos de crack — Paulo Futre (@PauloFutre) December 12, 2018

Oumane Dembélé tem sido uma dor de cabeça para o Barcelona. O jovem jogador francêse mostra sinais de falta de profissionalismo preocupantes. Há quem diga que amas Paulo Futre tem a solução e no Twitter explicou aos catalães como resolver o problema."Um conselho aos senhores do Barcelona: descarreguem o 'Tinder' no telemóvel do Dembélé ou uma dessas modernices dos rapazes. A pontualidade e as outras distrações resolvem-se quando ele encontrar uma namorada!!PS: pelo meu estilo de jogo é normal que me deslumbrem os seus laivos de craque".















