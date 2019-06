Futre volta a dar 'bicada' ao Real Madrid com Llorente: «Vem tocar com a banda principal»

Amigos ya saben que es normal que haya teloneros antes de que toque el grupo principal

Bem-vindo @marcosllorente !!!! ? — Paulo Futre (@PauloFutre) 20 de junho de 2019

Paulo Futre, antigo jogador do Atlético Madrid e fervoroso adepto dos colchoneros, vibrou com a chegada de Marcos Llorente ao clube e voltou a deixar uma 'bicada' ao Real Madrid, à semelhança do que já tinha feito aquando da contratação de Morata "Amigos, já sabem que é normal haver bandas de abertura antes de atuar o grupo principal. Bem-vindo, Marcos Llorente", escreveu o português nas redes sociais, acrescentando ainda que "precisamente por ser um grande jogador, Llorente vem tocar com a banda principal".Marcos Llorente, médio de 24 anos, foi formado no Real Madrid e esta quinta-feira foi oficializado no Atlético, embora não sejam conhecidos os reais valores da transferência.